Son dakika haberleri | Esnafa sahte para ile ödeme yapan şahıslar yakayı ele verdi
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Son dakika haberleri | Esnafa sahte para ile ödeme yapan şahıslar yakayı ele verdi

Son dakika habere göre İstanbul'da bir dükkanda yaptıkları alışverişte sahte para ile ödeme yapan şahıslar polisin takibine alındı.

Son dakika haberleri | Esnafa sahte para ile ödeme yapan şahıslar yakayı ele verdi
06.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:47

İstanbul'da bir dükkanda yaptıkları alışverişte sahte para ile ödeme yapan şahıslar polisin takibine alındı. Polis tarafından yakalanan 3 şahsın evinden ve üzerinden 12 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de 3 Haziran tarihinde bir esnaf, kendisinden alışveriş yapan şahısların sahte para ile ödeme yapmaları nedeniyle polise ihbarda bulundu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin adrese gelirken kullanmış oldukları araç tespit edildi. Mehmet A.(39), Sadık Y.(46) ve Sebahattin A.(50) isimli şahıslar Ataşehir Mevlana Mahallesi, Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde bekledikleri esnada polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında; 3 bin 345 TL sahte para, 300 Dolar sahte para, 1 adet sahte çek ele geçirildi. Ayrıca şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;9 bin 155 TL sahte para,3 adet sahte çek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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