Son dakika haberleri... Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
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Son dakika haberleri... Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun

Son dakika haberleri... Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 günlük kapanmanın ardından geçtiğimiz gün pandemi nedeniyle zor durumda bulunan esnafa can suyu destek ödemesi yapılacağını açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde esnaf, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 günlük kapanmanın ardından geçtiğimiz gün pandemi nedeniyle zor durumda bulunan esnafa can suyu destek ödemesi yapılacağını açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde esnaf, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

30 yıldır ilçenin demirciler çarşısında sıcak demircilik yapan Sevket Baran, desteğin can suyu niteliğinde olduğunu belirterek, pandemi dönemi boyunca bu gibi desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu. Sevket Baran yaptığı açıklamada, "Bir buçuk yıla yakındır bu pandemi nedeniyle ülke olarak zor günler geçiriyoruz. En son Cumhurbaşkanımız tarafından bize beş bin TL, hibe desteğinde bulunulacağı açıklamasında bulunuldu. Bu destekle azda olsa rahatlayacağız, bunun devamını Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Pandemi nedeniyle işler durma noktasına gelmişti, bu destek bize can damarı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza esnaf olarak teşekkürlerimizi bildiriyoruz" dedi

Pandemiden en fazla etkilenen işletmelerin başında kıraathanelerin geldiğini ve bu süreç içerisinde doğru dürüst çalışamadıklarını belirten 30 yıllık kıraathane işletmecisi Lütfu Kıraat, "Bu süre zarfında borçlarımızı kapatmak için kredi çektik, sağ olsun Cumhurbaşkanımız tarafından hem bu kredilerin ödemesini erteledi ve hem de bize beş bin liralık destekte bulundu. Bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı teşekkür ediyoruz ama bu destekler halen yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.

20 yıldır berberlik yapan Muzaffer Yalay ise şunları kaydetti:

"Bu son bir buçuk yıl içerisinde işlerimiz bir hayli kırık. İş yerleri bir açılıp bir kapanıyor, yani bizde ne yapacağımızı şaşırdık. En son Cumhurbaşkanımız bir destek paketi açıkladı, biz berberlerde bu destekten 3 bin TL yararlanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın ardından esnafa yönelik hibe destek paketlerinin esnafı bir nebze de olsa sevindirdiğini söyleyen Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği Başkanı Hamza Saklım, "Esnafımız salgından dolayı iş yapamaz duruma gelmişti, sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma süreçleri ister istemez esnafımızı etkiledi, tabi bu alınan kararlar bizim ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için atılan adımlardır. Son kapanmanın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek ödemeleri esnafımızı sevindirmiştir, esnafa yönelik destek ve müjdelerin devam etmesini istiyoruz, esnafımız gerçek anlamda salgından 1'inci derecede etkilendiler, hibe destek ödemelerinin ardından açıklanacak olan 'Can suyu' destek paketinden küçük esnafın da göz önünde bulundurulması gerekiyor" diye konuştu - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
Son dakika haberleri... Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
Son dakika haberleri... Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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