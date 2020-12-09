Son dakika haberleri! Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza, Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzun testinde daha pozitif bulgu tespit edilmiştir. A takımımızda bugün çıkan sonuçlar neticesinde toplam 8 oyuncumuzun takip, tedavi ve izolasyon süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık