Son dakika haberleri! Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:14
Son dakika haberleri! Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza, Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzun testinde daha pozitif bulgu tespit edilmiştir. A takımımızda bugün çıkan sonuçlar neticesinde toplam 8 oyuncumuzun takip, tedavi ve izolasyon süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

İlgili Haberler

Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Eskişehirspor'da bir antrenör ve bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Eskişehirspor'da bir antrenör ve bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 23:17:06. #1.14#
title