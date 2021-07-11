Son dakika haberleri! Eskişehirli milli yüzücü Avrupa'da finallere yükseldi

Son dakika haberler: Genç yaşta birçok başarısı bulunan Eskişehirli Milli Sporcu Sudem Denizli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Genç yaşta birçok başarısı bulunan Eskişehirli Milli Sporcu Sudem Denizli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehirli Milli Sporcu Sudem Denizli'nin 200 metre sırtüstü kulvarında 2: 17: 88'lik derece elde edip, 8'inci olarak finale çıktığı duyurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "6-11 Temmuz 2021 tarihlerinde İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında, Milli Sporcumuz Sudem Denizli, 200m Sırtüstü mesafesinde Yarı Finalde yüzdüğü 2: 17: 88'lik derecesi ile 8. olarak Final yüzmeye hak kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörü Aybars Sawiş'i tebrik ediyor, finalde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı