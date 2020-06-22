Son dakika haberleri! Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın ilk talimatı makam kapısının açık kalması oldu
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Son dakika haberleri! Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın ilk talimatı makam kapısının açık kalması oldu

Son dakika haberi... Eskişehir Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

Son dakika haberleri! Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın ilk talimatı makam kapısının açık kalması oldu
22.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:26

Eskişehir Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı. Karşılama töreni istemeyen Vali Ayyıldız, kaymakam olarak görev yapmasından bu yana devam ettirdiği 'açık kapı' uygulamasını, Eskişehir'de de sürdürdü. İlk talimatı makam kapısının açık tutulması olan Vali Ayyıldız, valiliğin ana girişini de vatandaşlar için açtırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız, görevine başladı.  Basın mensuplarını makam odasında kabul eden Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'in kara ve demiryollarında merkez, ayrıca da öğrenci kenti olduğunu söyledi.  Vali Ayyıldız, şehre ve millete hizmet etmek istediğini belirterek, "Eskişehir'e hizmet etmeyi, mukaddes bir yük, dolayısıyla bir ibadet kabul ediyoruz. Rabbim, kentimize, milletimize hizmet etmeyi nasip etsin. En güzel şekilde de bunu yerine getirelim. Bunu kulluk borcu olarak görüyoruz. Rabbim bizleri utandırmasın" dedi.

'EN KISA ZAMANDA ESKİŞEHİRSPOR'U SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUZ'Eskişehirspor ile ilgili bir sorusu üzerine Vali Ayyıldız, şunları söyledi: "Futbol oynayan birisiyim, amacımız en kısa zamanda Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek. Bize bu konuda ne düşüyorsa o yükün altına girer ve gücümüzün son damlasına kadar onu kullanırız.  Bir futbolsever ve oynayan kişi olarak Süper Lig'de Eskişehirspor'un olması önceliklerimizin en başında. Bizim dönemimizde inşallah Eskişehirspor'u, Süper Lig'in yanı sıra yurt dışında ülkemizi temsil eder bir durumda göreceğimize inanıyorum. Bunu da Eskişehirliler ile beraber yapacağımızı düşünüyorum. Bunu hep beraber yapacağız. Her yönüyle, başta futbol olmak üzere tüm dallarda emsallerine göre hak ettiği yere getirmek bizim öncelikli görevimiz."ODASININ KAPISI AÇIK KALACAKKente gelişinde karşılama töreni istemeyen Vali Ayyıldız, makam odasının kapılarını açtırdı. Kaymakam olarak görev yapmaya başlamasından bu yana 'açık kapı' uygulamasını geleneksel hale getirdiği öğrenilen Ayyıldız, makam odasının kapatılmaması yönünde talimat verdi. Ayrıca vali ve vali yardımcılarının kullandığı ana kapıyı vatandaşlara açtırdı.

Evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olan 54 yaşındaki Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'den önce İzmir, Aydın ve Zonguldak'ta görev yaptı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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