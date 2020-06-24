Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR Türkiye'nin Venedik'i, Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri başladı Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin Venedik'i, Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri başladıESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Porsuk Çayı'nda yapılan gondol ve bot seferleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.

Türkiye'nin Venedik'i, Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri başladı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Porsuk Çayı'nda yapılan gondol ve bot seferleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Benzer manzarasıyla Türkiye'nin Venedik'i olarak alınan çayda yolcu kapasitesi yarıya indirilen gondol ve botlar, her turun ardından dezenfekte ediliyor.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'ndaki bot ve gondol turları koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından yeniden başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' isimli botlar ile gondollar her turun ardından dezenfekte ediliyor. Tekne turu biletleri kişi başı 9 lira, 4 kişilik gondol turu biletleri ise 45 liradan satılıyor.

'BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK'

Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıkları belirten Bot kaptanı Batun Argın, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Kötü bir süreçten çıktık. Maalesef 3,5 aydır kapalıydık. Şu anda o dönemi atlattık ve normal sürece girdik. Bizi ziyarete gelecek misafirlerimize şu mesajı vermek istiyoruz. Burada bütün önlemlerimizi aldık. El dezenfektanı, turların ardından dezenfektanı olsun. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Maskemizi takıp, sosyal mesafe ve kişisel hijyenimizi yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Herkesi bekliyoruz. Kapasiteyi yarı yarıya düşürdük. Şu anda 2 bot ve 2 gondolomuz çalışıyor. Yoğunluğa göre bu sayı artabilir" diye konuştu.

'UZUN BİR ARADAN SONRA TEKNE TURUNA GELDİK'

Kızıyla birlikte bot turuna katılan Tolga Duran, koronavirüs nedeniyle uzun süredir evden çıkamadıklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra özledik ve tekne turu yapmaya geldik. Koronavirüsten dolayı çıkamıyorduk. Fırsat bulunca Eskişehir'in imkanlarını kullanıyoruz. Herkesi Eskişehir'e bekleriz" dedi.

Kırıkkale'den Eskişehir'e gezmek için gelen Adem Şirin tavsiye üzerine tura geldiklerini ifade ederek, 'Eskişehir'in neresinin güzel olduğunu sorduk. Burayı tavsiye ettiler. Gondolla bir tur attık, çok güzeldi" diye konuştu. Ailesiyle birlikte İzmir'den gelen Sevda Işık da, Eskişehir'i çok sevdiklerini ve tura çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 'Kızım Eskişehir'de okuyor. Onun vesilesiyle gelip, geziyoruz. Eskişehir'i çok seviyoruz. Gondol turu bize çok iyi geldi. Uzun süredir kapalıymış ama biz de ve kapalıydık' dedi.

TÜRKİYE'NİN VENEDİK'İ 200 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

Koronavirüs öncesinde Türkiye'nin Venedik'i olarak tanımlanan Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri yoğunluğu yaz sezonunda olmak üzere yılda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlıyordu. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlayan seferler kente gelen yerli turistlerin yeniden yoğun ilgisini çekmeye başladı.

Kaynak: DHA