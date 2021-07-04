Son dakika haberleri! Eskişehir Ormanspor, Murat Beyaztoprak'ı transfer etti
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Son dakika haberleri! Eskişehir Ormanspor, Murat Beyaztoprak'ı transfer etti

Son dakika haberleri! Eskişehir Ormanspor, Murat Beyaztoprak'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Antalyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Murat Beyaztoprak'ı kadrosuna kattı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Antalyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Murat Beyaztoprak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Beyaztoprak ise yeniden Eskişehir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha sonra Murat Beyaztoprak, yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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