Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, Mersin ile Kırklareli'de belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarını işledikleri iddia edilen N.B, M.İ, A.D. ile C.E. gözaltına alındı.

Şüpheli 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na götürüldü.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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