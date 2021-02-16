Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - İlkay ve Emel Tokkal çifti 4 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde ölü bulundu (2)
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Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - İlkay ve Emel Tokkal çifti 4 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde ölü bulundu (2)

16.02.2021 21:32 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:38

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ikamet eden İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'tan haber alamayan yakınları durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği evde aynı aileden 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, bıçaklandığı belirlenen karı koca ve çocuğun cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da araştıran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - İlkay ve Emel Tokkal çifti 4 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - İlkay ve Emel Tokkal çifti 4 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - İlkay ve Emel Tokkal çifti 4 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - İlkay ve Emel Tokkal çifti 4 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde ölü bulundu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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