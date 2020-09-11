Son dakika haberleri... Eskişehir'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri... Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Son dakika habere göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) acı haberi Eskişehir'deki baba evine ulaştı.

Son dakika haberleri... Eskişehir'e şehit ateşi düştü
11.09.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:37

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) acı haberi Eskişehir'deki baba evine ulaştı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın acı haberi Eskişehir'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi'ndeki evine askeri erkan tarafından baba Sabri ve anne Hatice Uyar'a şehadet haberi verilirken, mahalleli şehit evine Türk bayraklarını astı.

Evli ve 1 çocuk babası şehidin, 3'ü erkek 1'i kadın 4 kardeşinin bulunduğu, bunlardan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar'ın Kahramanmaraş, Sözleşmeli Er Özgür Uyar'ın ise İzmir Çiğli'de görev yaptığı öğrenildi.

"BENİM 2 ÇOCUĞUM DAHA ASKER OĞLUMUN KANINI YERDE BIRAKTIRMAM"

Baba Sabri Uyar, "Kurban Bayramı'nda buradaydı. Bayramda kurbanını kesti, uzun süre izin kullandı 20 gün kadar. Dün akşamda telefonla görüştük. Hatırımızı sordu, bizde iyi olduğumuzu söyledik. Bir yere gideceği zaman 'göreve gidiyorum' diye söylerdi. Hakkınızı helal edin derdi. Akşam görev belli değildi. Hiçbir şey söyledi. Sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun. Diyeceğim hiçbir şey yok. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm. Benim 2 çocuğum daha asker, biri de 10 yaşında var. O büyüsün onu da askere göndereceğim. Bunu da böyle bilsin o şerefsizler. Oğlumun kanını yerde bıraktırmam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın naaşı yarın memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi'ndeki düzenlenen tören ardından toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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