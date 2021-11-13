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Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 3'ü DHKP/C şüphelisi 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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