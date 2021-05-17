Son dakika haber | ESKİŞEHİR - Yangın çıkan evinde mahsur kalan yaşlı adamı komşusu kurtardı
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Son dakika haber | ESKİŞEHİR - Yangın çıkan evinde mahsur kalan yaşlı adamı komşusu kurtardı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Tuncalı Sokağı'ndaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden komşulardan Tolga Saçaklı, içeride mahsur kalan 89 yaşındaki Celil Gezer'i dışarı çıkardı.

Yalnız yaşadığı evde dumandan etkilenen yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Tolga Saçaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde oturduğum sırada komşular yangın olduğunu söylediler. Yaşlı amcanın bulunduğu eve girdim ve onu çıkardım. Ambulans alıp hastaneye götürdü. Hafif şekilde elim yandı." dedi.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber | ESKİŞEHİR - Yangın çıkan evinde mahsur kalan yaşlı adamı komşusu kurtardı
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - Yangın çıkan evinde mahsur kalan yaşlı adamı komşusu kurtardı
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - Yangın çıkan evinde mahsur kalan yaşlı adamı komşusu kurtardı
Son dakika haber | ESKİŞEHİR - Yangın çıkan evinde mahsur kalan yaşlı adamı komşusu kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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