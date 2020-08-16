Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonundan 4 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
16.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:30
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, 4 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 12,4 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA