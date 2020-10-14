Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

14.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:10
Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 397,94 gram Afyon sakızı, 11,8 gram sentetik uyuşturucu,

4,82 gram esrar ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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