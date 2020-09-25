Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
25.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:48
Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üstlerinde ve evlerindeki aramalarda 43,88 gram esrar, 8,76 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar