Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
17.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:02
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA