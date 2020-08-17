Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA