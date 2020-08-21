Son dakika haberleri! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
21.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:40
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında ve araçta 18,94 gram sentetik uyuşturucu ile 2,48 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA