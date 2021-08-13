Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi İyiler Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler,i yangını büyümeden söndürdü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, trafoda maddi hasar meydana geldi. Hasar tespiti yapan Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri onarım çalışması başlattı.

"Patlama sesi geldi"

Yangını gören mahalle sakinlerinden Mustafa Çelik trafodan patlama sesi geldiğini belirterek, "Mahallenin gençleri gelip duman çıkıyor dedi. Baktığımız zaman trafo yanıyordu. Hemen itfaiyeyi aradık ve ekipler geldi. Arka taraftan 'güm güm' diye patlama sesi geldi. Bir yerden kablo değmiş olabilir. Kimseye zarar gelmedi. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti" dedi.

Öte yandan, trafonun etki alanındaki bazı hanelerde elektrik kesintisi meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü

Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:48:32. #1.14#

title