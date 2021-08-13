Son dakika: Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.