Son dakika haberleri | Eskişehir'de teşvikli yatırımlar 11 ayda 3,6 milyar TL'ye ulaştı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, sanayi yatırımlarındaki canlılığı sürdüğünü ifade ederek, "2021 yılının ilk 11 ayında Eskişehir'deki teşvikli yatırımların tutarı 3,6 milyar TL'ye ulaştı. 2020 yılında yatırım tutarı 2,4 milyar TL düzeyindeydi. Yeni yatırımların yüzde 80'i sanayi yatırımlarından oluşuyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan verilere göre 2021 Kasım ayında Eskişehir'de 300 kişiye iş imkanı sağlayacak, 1 milyar TL tutarındaki 12 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bir açıklama yapan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, "Sanayi yatırımlarındaki artış büyük bir süratle devam ediyor. 2021 yılının ilk 11 ayında toplam 2 bini aşkın kişiye yeni iş imkanı sağlayacak olan 105 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini görüyoruz. Bu yatırımların toplam tutarı şimdiden 3,6 milyar TL'ye ulaşmış durumda ve bu yatırımlar içinde sanayi sektöründeki yatırımların toplam ise 3 milyar TL tutarında. Toplam yatırımların yüzde 80'i sanayi yatırımlarından oluşuyor. Bu yatırım miktarı Eskişehir'deki tüm zamanların en yüksek sanayi yatırım miktarıdır. Muhtemelen aralık ayı verileri açıklandığında 2021 yılını, 4 milyar TL'ye yakın bir yatırım tutarıyla kapatmış olacağız" dedi.

"Son 2 yıldır ciddi bir yatırım ve üretim atağı var"

Küpeli, gerçekleştirilen bu yatırımların gelecek aylar için umut verdiğini belirterek, "Hayata geçen her bir yeni tesis daha fazla istihdam daha fazla üretim ve ihracat olarak ekonomimize katkı sağlayacak. Son iki yıllık dönemde sanayi kuruluşlarımız ciddi bir yatırım ve üretim atağı içindeler. Büyük, küçük tüm kuruluşlarımız ya üretim kapasitelerini arttırmaya yönelik ya da komple yeni yatırım gerçekleştirmek için çaba harcıyorlar. Bunun yansımasını sahada çok açık biçimde görüyoruz, mevcut OSB alanımızda tamamen dolmuş durumda, genişleme bölgemiz olan İmişehir'deki OSB alanımızın da yüzde 90'ı tamamen doldu. Eskişehir OSB'de yatırım yapmak isteyen birçok firmadan talep alıyoruz. Bu kapsamda yeni yatırım taleplerine cevap vermek için 2 ayrı bölgede yeni OSB alanlarının oluşturulmasına yönelik kamulaştırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu alanlarını yasal ve bürokratik süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılı içinde yatırımcılara tahsis etmeye başlayacağız. Eskişehir OSB yönetimi olarak, kentimizin sanayi ağırlıklı büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya yeni yılda da tüm hızımızla devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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