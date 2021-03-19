Son dakika haberleri! Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

19.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:33
Son dakika haberleri! Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 18 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 18 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekipler, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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