Son dakika haberleri... Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu "maket polis aracı" üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu "maket polis aracı" üretildi

02.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:05
Son dakika haberleri... Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de, trafik kazalarının azaltılması amacıyla bazı noktalara yerleştirilen "maket polis aracı"nın işlevini artırmak amacıyla güneş enerjili 3 boyutlu mobil maket üretildi.

Eskişehir'de, trafik kazalarının azaltılması amacıyla bazı noktalara yerleştirilen "maket polis aracı"nın işlevini artırmak amacıyla güneş enerjili 3 boyutlu mobil maket üretildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, maket polis araçlarının farklı noktalarda konumlandırılarak daha fazla yarar sağlanması için proje hazırlandı.

Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerinde tasarlanan araçlar, 15 günde yapıldı.

Kamera sistemine sahip 3 boyutlu maket polis araçları trafik denetimlerinde kullanılmasına başlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, AA muhabirine, Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik kuralı ihlalleri ve dolayısıyla kazaların önlenmesi amacıyla maket polis araçlarının yurdun dört bir yanında yol kenarlarına yerleştirildiğini hatırlattı.

Aydın, bu sayede trafik denetimlerinin etkili, sürekli ve yoğun yapılması, personelin görünürlüğüne katkıda bulunulması, sürücüler üzerinde sürekli denetim hissi oluşturulması ve "algılanan yakalanma riski duygusu" etkisi altında araç kullanımının sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Eskişehir'i çevre illere bağlayan kara yollarında 9 maket polis aracının kullanıldığını aktaran Aydın, bu sayede sorumluluk bölgelerinde 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında 2019'a göre yüzde 9, yaralanmalı kazalarda da yüzde 25 düşüş sağlandığını söyledi.

"Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde tasarlandı"

Yarı römork üzerine tasarlanıp üretilen mobil araçla ilgili bilgi veren Aydın, şöyle konuştu:

"Günün gelişen şartları da dikkate alınarak mobil maket trafik polis aracının günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerine imal edilmesi ile trafik kazalarının önlenmesinde daha aktif rol alacağı öngörülmüştür. 3 boyutlu maket model araç, ilimizde faaliyet gösteren 2 firmanın 15 günlük hummalı çalışmaları sonucu imal edilmiş olup, sorumluluk sahamızda kullanılmasına başlanmıştır. Maket model aracın römorkla beraber ağırlığı 400 kilogramdır. Yarı römorkumuz 750 kilogramın altında olduğu için tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. 100x60 santimetre ebatlarında güneş enerjisi paneli ile şarj edilen aküyle, ortalama 3 gün boyunca tepe lambasının çalıştırılması sağlanmaktadır."

Aydın, yarı römorkun yol testlerinde, başka bir araca bağlanarak saatte 100 kilometre hızda rahatlıkla seyredebildiğinin belirlendiğini ve tamamen standartlara uygun olduğunu anlattı.

Taşınabilir maket aracın ön çeki demirinin, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmaması için sökülebilir nitelikte imal edildiğini bildiren Aydın, "Araç üzerinde 2 kamera sistemi bulunmaktadır ve araç takip sistemine entegrasyonu sağlanmıştır." dedi.

Zafer Aydın, kentte mobil maket polis aracının sayısını artırmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu "maket polis aracı" üretildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:08:36. #1.16#
title