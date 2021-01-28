Son dakika haberleri | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

28.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:22
Son dakika haberleri | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen A.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Evde arama yapan polis, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 19 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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