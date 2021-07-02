Son dakika haberleri: Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ayvalı Mahallesi'nde otomobille gezen Ç.Ç. ile mahalle sakinleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Ç.Ç. darbedilerek aracına zarar verildi.

Evine giden Ç.Ç, dedesinden kalan tüfeği alıp mahalle meydanında bulunanların üzerine rastgele ateş açtı.

Bu sırada, O.M. ile B.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan O.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Suç aleti ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan Ç.Ç, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar