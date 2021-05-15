Son dakika haberleri: Eskişehir'de şeker toplamak için çıktığı evine dönmeyen otizm hastası jandarma ekiplerince bulundu
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de şeker toplamak için çıktığı evine dönmeyen otizm hastası jandarma ekiplerince bulundu

Son dakika haberleri: Eskişehir'de şeker toplamak için çıktığı evine dönmeyen otizm hastası jandarma ekiplerince bulundu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan otizm hastası, 'bayram şekeri' toplamak için çıktığı evine geri dönmeyince jandarma ekiplerince bulundu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan otizm hastası, 'bayram şekeri' toplamak için çıktığı evine geri dönmeyince jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atlas Mahallesi'nde yaşayan İlhan F, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, otizim hastası 36 yaşındaki oğlu Sami F'nin bisikletine binerek evden habersiz ayrıldığını ve eve dönmediğini, tüm aramalarına rağmen oğlunu bulamadıklarını hayatından endişe ettiklerini bildirdi.

Jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada, otizm hastası Sami F. evinden 5 kilometre uzaklıkta tarla içerisinde bulundu.

Kaybolan Sami F, jandarmaya verdiği ifadede evden bayram şekeri almak için çıktığını ancak havanın kararmasıyla yolunu kaybettiğini söyledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Sami F. ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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