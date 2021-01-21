Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

21.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:07
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı göstererek, Sosyal Güvelik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı göstererek, Sosyal Güvelik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ş.'nin kardeşini de 3 ay sigortalı gösterip, daha sonra bağlanan işsizlik maaşını kendisinin aldığı ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kurulan sahte şirketler üzerinden çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler H.Ş, E.K., İ.Y.Ö. ve Ö.U. adliyeye sevk edildi.

KARDEŞİNİN PARASINI ALMIŞ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden H.Ş.'nin kardeşini de iş yerinde 3 ay sigortalı gösterip, işten çıkarttığı, bağlanan işsizlik ödeneğini de kendisinin aldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 87 kişiye sahte sigorta yapıldığı belirlenirken, 58 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Eskişehir'de sahte sigortalı operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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