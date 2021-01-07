Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu

07.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:49
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 225 litre etil alkol ile aroma kitleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 225 litre etil alkol ile aroma kitleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki üretildiği tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 225 litre etil alkol ve 87 aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve 'içki' adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarında kullanılan 'tıbbi alkol' olduğu görülmüştür. Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte ya da kaçak alkol tüketimi bazı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine, kimi vatandaşlarımızda da görme kaybı ile diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Merdiven altı üretim, insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanç ile vergi kaybına sebebiyet vermektedir. Yapılan operasyonlarla haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir" denildi. 

Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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