ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Kültür Sanat

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polisler, çocuklar için hem kamera önüne hem de perde arkasına geçerek trafikten teknoloji bağımlılığına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinden arkadaşlarla oyun oynamaya kadar 5 farklı konuda gölge...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polisler, çocuklar için hem kamera önüne hem de perde arkasına geçerek trafikten teknoloji bağımlılığına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinden arkadaşlarla oyun oynamaya kadar 5 farklı konuda gölge oyunu hazırladı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi, polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi ve çocukların eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Polisler, çocukların çevrelerindeki tehlikelere karşı duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamak için hem kamera önüne hem de perde arkasına geçti.

Özellikle okul öncesi eğitim gören çocukların dikkatlerini toplama sürelerinden yola çıkılarak 5 ila 10 dakika arasında değişen "Karagöz ehliyet alıyor", "Kahraman Karagöz koronaya karşı", "Karagöz oyun oynuyor", "Karagöz'ün teknoloji ile imtihanı", "Karagöz'ün temizlik dersi" başlıklı oyunlar hazırlandı.

Karagöz ve Hacivat'ın nükteli anlatımıyla eğitimi daha eğlenceli, verimli ve akılda kalıcı hale getirmenin amaçlandığı çalışmada polisler, oyunların başında ve sonunda küçük öğütlerde bulunuyor. Oyunlar, Toplum Destekli Polislik Şubesinin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı.

Perde arkasında Hacivat ve Karagöz'ü canlandıran polis memuru Harun Kaya, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce okullarına gidip gölge oyunu sahneledikleri çocuklardan uzaklaşmaktan üzüntü duyduklarını söyledi.

Kaya, salgından dolayı çocuklarla sahnede karşılaşamasalar da dijital ortamda onlarla buluşmak istediklerini anlattı.

Projede meslektaşlarının kendisine yardımcı olduğunu belirten Kaya, "Çocuklar için güncel konuları içeren bir gölge oyunu serisi yaptık. Oyunların başında ve sonunda küçük öğütlerde bulunduk. Her arkadaşım konunun ana fikriyle ilgili küçük bir konuşma yapıyor." diye konuştu.

ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı
ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı
ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı
ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Seda Sayan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Cyle Larin Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - Polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 10:37:24. #1.16#

title