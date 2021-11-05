Son dakika haberleri: Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Yakup Satar Caddesi'nde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan arama ve kontrollerde 26 sentetik uyuşturucu hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haberi Kaydet