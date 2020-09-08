Son dakika haberleri: Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga (47), motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Son dakika haberleri: Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı
08.09.2020 00:18 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:22

Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı
ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga (47), motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kurt (19) yönetimindeki 26 NE 381 plakalı otomobil, Mustafa Özer Caddesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuga ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil sürücüsü Murat Kurt ise ifadesi için geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaza haberinin ardından İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları olay yerinde inceleme yaparak hastanede polis memuru Tuga hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan Cüneyt Tuga'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA

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