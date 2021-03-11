Son dakika haberleri | Eskişehir'de mühürlü dernek lokalinde kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza kesildi

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı.

Dernek lokalinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye toplam 119 bin 700 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar