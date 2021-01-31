ESKİŞEHİR - Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira ceza kesildi
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ESKİŞEHİR - Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira ceza kesildi

31.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:32
ESKİŞEHİR - Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira ceza kesildi

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 38 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 119 bin 700 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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