Son dakika haberleri | Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

20.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:19
Son dakika haberleri | Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsmail Diş idaresindeki 44 NN 238 plakalı minibüs, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 32. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan İsmail Diş ile araçta bulunan kardeşi Halil Diş, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Halil Diş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:19:35. #1.14#
title