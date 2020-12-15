Son dakika haberleri... Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı

15.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:14
Son dakika haberleri... Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmeti vermesi gereken lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmeti vermesi gereken lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı.

Arifiye Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir iş yerinin içerisinde 9 kişinin yemek yediğini belirledi.

Söz konusu kişilere Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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