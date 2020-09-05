Son dakika haberleri: Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 324 bin 450 lira ceza uygulandı
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 324 bin 450 lira ceza uygulandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan aynı işletmedeki 103 kişiye para cezası kesildi.

Son dakika haberleri: Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 324 bin 450 lira ceza uygulandı
05.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:16

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan aynı işletmedeki 103 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, bir iş yerinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Aynı iş yerinde bulunan 103 kişiye Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 324 bin 450 lira ceza kesildi.

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Kaynak: AA

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