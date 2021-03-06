ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
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ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi

06.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:14

Eskişehir'de koronavirüs denetimiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Eskişehir'de denetimler yapıldı.

Eskişehir'de koronavirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Eskişehir'de denetimler yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, orta riskli il olarak sarı renkli kategoride bulunan Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dinamik Denetim Süreci' uygulaması yapıldı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu İsmet İnönü Caddesi ve Porsuk Bulvarı'nda denetimlerde bulundu. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi. Yeme-içme mekanlarındaki maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere masalar arasındaki mesafe, müşteri kapasitesi, girişte HES kodu uygulaması, ateş ölçümü gibi kurallar denetlendi. Ekipler, sokakta gezerken maske takmayanlara cezai işlem uygularken, yanlış maske takanlara ise uyarılarda bulundu. Polis araçlarından da uyarı anonsları yapıdı.

ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi
ESKİŞEHİR Eskişehir'de koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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