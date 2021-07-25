Son dakika haberleri: Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Son dakika haber... Eskişehir'in Alpu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Remzi Y. (54) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Remzi Y'nin cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar