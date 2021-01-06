Son dakika haberleri... Eskişehir'de kavgada silahla vurulan kişi yaralandı
Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurularak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurularak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'ndeki iş yeri yakınında bekleyen Erdoğan G. ile önceden tanıdığı bir kişi arasında borç meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanındaki tabancayla Erdoğan G'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erdoğan G, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar