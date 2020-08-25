Son dakika haberleri: Eskişehir'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Eskişehir'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Son dakika haberleri: Eskişehir'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı
25.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:20

Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Deliklitaş Mahallesi Yediler Sokak'ta İ.A. ve B.E. ile V.B, A.S.Y, F.B, H.H. ve Ö.F.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu İ.A. ile arkadaşı B.E, bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, motosikletli Yunus Timleri ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda suç aleti 2 silahla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı 3. Sayfa
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu 3. Sayfa
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi 3. Sayfa
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Yaşar Güler Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Amber Heard Oğuzhan Koç Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Metin Oktay Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Eskişehir'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:55:29. #1.14#
title