Son dakika haberleri: Eskişehir'de kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Deliklitaş Mahallesi Yediler Sokak'ta İ.A. ve B.E. ile V.B, A.S.Y, F.B, H.H. ve Ö.F.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu İ.A. ile arkadaşı B.E, bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, motosikletli Yunus Timleri ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda suç aleti 2 silahla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA