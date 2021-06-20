Son dakika haberleri | Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozan Mahallesi'nde R.A, A.C.A. ve U.T. ile M.S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu M.S.A'nın, üzerinde taşıdığı bıçakla yaralandığı iddia edilen R.A, A.C.A. ve U.T, yakınları tarafından Alpu Devlet Hastanesine götürüldü. Olayda bıçaklanan M.S.A. da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan R.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralı ise Eskişehir'deki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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