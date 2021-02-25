Son dakika haberleri | Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cep telefonu ve eşya kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cep telefonu ve eşya kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Çifteler ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıya ait iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 64 cep telefonu ile 391 hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar