Son dakika haberleri: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

11.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:22
Son dakika haberleri: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan getirdikleri ürünleri satanlara yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde 4 kişiyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında ve iş yerlerinde 9 bin 916 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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