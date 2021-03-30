Son dakika haberleri! Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince 2 farklı iş yerine yapılan baskınlarda, 592 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ile 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince 2 farklı iş yerine yapılan baskınlarda, 592 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ile 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak tütün ve sigara sattığı tespit edilen 2 farklı iş yerine baskın düzenledi. Savcılık talimatıyla iş yerlerinde yapılan aramalarda, 590 bin adet bandrolsüz boş filtreli sigara kağıdı, 2 bin adet sarılmış sigara, 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı