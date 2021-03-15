Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Türk bayrağı hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Türk bayrağı hediyesi

15.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:53
Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Türk bayrağı hediyesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesinde eğitim gören 6. ve 8. sınıf öğrencilerini ziyaret edip eğitici bilgiler verdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesinde eğitim gören 6. ve 8. sınıf öğrencilerini ziyaret edip eğitici bilgiler verdi.

İnönü ilçesi jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret eden ekipler 72 öğrenciye, internet ortamında çocuklara yönelik tuzaklar ile okul servis araçlarının kullanılması hakkında doğru hareket tarzlarına dair kişisel güvenlik önlemlerini anlattı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle çocuklara Türk bayrağı ve Jandarma Çocuk dergisi dağıtan ekipler, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Akif Ersoy Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Türk bayrağı hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:55:27. #1.15#
title