Son dakika haberleri! Eskişehir'de jandarma mevsimlik tarım işçisi kadınları aile içi şiddete karşı bilgilendirdi

Son dakika haberlerine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri Seyitgazi ilçesindeki mevsimlik tarım işçisi kadınları, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri Seyitgazi ilçesindeki mevsimlik tarım işçisi kadınları, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirdi.

Seyitgazi ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçisi 35 kadın şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında jandarma ekipleri tarafından yüz yüze bilgilendirilip, KADES programı tanıtıldı.

Çadırlarda geçici olarak ikamet eden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık