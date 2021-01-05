Son dakika haberleri! Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

05.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:10
Son dakika haberleri! Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Sivrihisar ve merkez Odunpazarı ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ve merkez Odunpazarı ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi Domuztepe mevkisi ile Sivrihisar ilçesi Paşakadın Mahallesi Karayatak mevkisinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 15 kişiyi yakaladı.

Bu bölgelerde bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, 10 dinamit lokumu, ateşleme kapsülleri, 50 metre saniyeli fitil, 2 jeneratör, ruhsatsız av tüfeği, yer tespit cihazı, gaz maskesi, elektrik kablosu ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Güven Yalçın Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 14:27:53. #1.14#
title