Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında söz konusu suça karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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