Son dakika haberleri: Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında "hırsızlık", "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "tehdit", "güveni kötüye kullanma", "gasp", "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" gibi suçlardan aranan 20 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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