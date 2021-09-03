Son dakika haberleri: Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bahadır C'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski 4. sınıf emniyet müdürü Bahadır C, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Bahadır C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar