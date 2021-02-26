Son dakika haberleri... Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

26.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:53
Son dakika haberleri... Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Adana cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 7 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Bu kişilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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