Son dakika haberleri... Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Adana cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 7 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Bu kişilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar