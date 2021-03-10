Son dakika haberleri... Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
10.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:42
Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 3 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Örgütün sivil yapılanmasında "imam" görevi olduğu belirlenen zanlı ile diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar