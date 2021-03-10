Son dakika haberleri... Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 3 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Örgütün sivil yapılanmasında "imam" görevi olduğu belirlenen zanlı ile diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar